Lapsed kasutavad tunnis Google'i tõlget, et ülesandest aru saada

Omavalitsused, kus on palju vene koole, on ootuspäraselt mures, et reformikava elluviimine etteantud aja jooksul on kaheldav. Näiteks Narva võimud lootsid, et õppetöö üleminekut eesti keelele võib edasi lükata, kuid haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) kinnitas, et protsess kulgeb plaanipäraselt ja keegi sellega ei viivita.