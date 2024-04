Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand kinnitas Postimehele, et neljapäeval otsustati komisjoni istungil võtta vaatluse alla kõik kandideerivad poliitikud, ka need, kes on praegu Euroopa Parlamendis. Ainus, kes ERJK pilgu alt välja jääb, on esialgu Sven Mikser, kes on juba selgitanud, et kuigi ta kõiges komisjoniga ei nõustu, teeb ta oma kampaania isikliku raha eest.