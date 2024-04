Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristjan Lill sõnas Postimehele saadetud kommentaaris, et Põhja ringkonnaprokuratuur otsustas jätta Andre Hanimägi suhtes esitatud kuriteoteate põhjal kriminaalmenetluse alustamata, kuna teates esitatud teabe hindamisel selgus, et Hanimägi tegevuses puudusid kuriteo tunnused. Nimelt väideti prokuratuurile laekunud kuriteoteates, et Hanimägi esitas enne 2021. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimisi teadlikult ja tahtlikult valeandmeid oma peamise elukoha kohta, et seeläbi saada õigus kandideerida Tallinna linnavolikokku.