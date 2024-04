Viljandimaal elav Anni Keskülla ei salga, et tal on oma seitsme lapse vaktsineerimise asjus mõnikord kõhklusi tekkinud. «See on inimlik, et muretsed,» ütles ta lõppeva nädala algul, oodates Prantsusmaal, et saaks pere ja loomadega sõita edasi Inglismaale. Päevaks oli teekonnal tekkinud tõrge: koer oli nõuete kohaselt vaktsineerimata.