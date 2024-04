Kaitseväe eritehnika väljapanek avab reservväelaste nädala

Üle 200 erineva ettevõtte pakub reservväelaste nädala jooksul soodustusi, mis on nähtavad kaitsevaeteenistus.ee kõigile tegevväelastele, ajateenistuse läbinud reservväelastele, ajateenijatele ja sõjaajametikohale määratud kaitseliitlastele. Reservväelase ja riigikaitsja staatuse tõendamiseks on võimalik lisaks vormi kandmisele näidata tegevväelase kaarti, Kaitseliidu liikmekaarti või näidates ajateenistuse läbimise tõendit, mis on alla laetav kaitseväeteenistuse veebist.