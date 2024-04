17 AASTAT PRONKSIÖÖST Ansip: muidugi oleks pronkssõdur tulnud varem ära viia

«Kõik toonased ohuhinnangud ka ütlesid, et mida varem, seda parem. Kui mitte kohe, siis hiljemalt kolme aasta jooksul tuli see kindlasti ette võtta, aga siis need sotsiaalsed ja majanduslikud kahjud on märksa suuremad,» kirjeldas Ansip. Endise peaministri sõnul olid pronkssõduriga seotud pinged muutunud aastate jooksul aina tervamaks ning peagi jõuti arusaamale, et samamoodi jätkata ei ole võimalik.

«Ma mäletan, et 2006 läksid Eesti mehed Tõnismäele pronkssõduri juurde ja Eesti Vabariigi politsei leidis, et nendega kaasas olnud sinimustvalge lipp mõjub provotseerivalt või võib mõjuda provotseerivalt. Nad keerasid selle lipu ümber varre kokku ja panid politseiautosse. See oli riigi jaoks muidugi alandav, sest vabariigi pealinna südames on koht, kus Eesti lipp mõjub kellelegi provotseerivalt. Loomulikult seda me taluda ei saa. Pärast seda sai see ala kohe politselindiga piiratud. Kord jooksid sinna inimesed lilledega, teine kord okastraadikeraga jälle,» meenutas Ansip.