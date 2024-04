Ametiühingud: töötutoetuse kaotamine pole hea mõte

«Pikenenud on ka koolitusperiood – kui varem sai töötaja töötukassa kaudu kasutada tööalaseks enesetäienduseks 2500 eurot kahe aasta kohta, siis nüüd on perioodi pikkus kolm aastat. See võib oluliselt mõjutada inimeste ametialast karjääri või püsimist tööjõuturul,» kirjutab Vask.

«Töötuna võib inimestel olla keeruline säilitada oma väärikust ja hakkama saada majanduslike raskustega, kuna nad on haavatavas olukorras,» selgitab Vask võimalikke arenguid. «Viimasel ajal on töötute osakaal toimetulekutoetuse saajate hulgas suurenenud ning paljud neist on üksikud inimesed. See näitab ka, et nad ei saa toetuda perele ning töötutele suunatud asendussissetulek ja tööturuteenused ei pruugi alati olla piisavad.»

Vase arvates on toimetulekutoetuse ja tööturuteenuste süsteemid suhteliselt eraldiseisvad ega paku piisavalt abi töötusest tulenevate probleemide lahendamiseks. See võib jätta töötud kahe süsteemi vahele, ilma vajaliku abita. Pärast töökoha kaotamist võib inimeste sissetulek langeda toimetulekupiirist allapoole ning lisaks on toimetulekutoetus endiselt liiga väike, et aidata töötut absoluutsest vaesusest välja. Nii ongi statistikaameti andmetel absoluutses vaesuses elavate töötute osakaal tõusnud kaks ja pool korda, ulatudes juba 18 protsendini.