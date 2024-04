«Iseenesest ettevõtete eest hea seismine on õige ja vajalik. Aga teistpidi vaadates, kuidas seda valikuliselt tehakse, tekib kõhe moment - miks just nende eest seistakse. Ja pange tähele, et laiemas plaanis seistakse selle eest, et platvormitöötajad oleksid teatavas eelisolukorras,» rääkis Strandberg. Ta nentis, et ei ole teada, kui palju nad makse maksavad, kuid majanduse kasvatamise eesmärk on just see, et riigikassasse ka makse tuleks.