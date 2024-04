Naisliit edaspidi aasta ema ja isa ei vali

Tema sõnul on saadud kriitikat, et miks valitakse Eesti peale vaid üks ema või isa, kui neid on veel, mistõttu saab Haukanõmme sõnul nüüdsest parimaid isasid-emasid maakondadesse esitada.

«36 aastat tagasi võttis naisliit endale missiooni, et emadepäevast ja isadepäevast saaks riiklik püha,» ütles Haukanõmm, lisades, et nii läkski ning et selle ajal on nad tutvustanud hoiakuid, et on oluline, et lapsed kasvaksid peres, kus on olemas mõlemad vanemad ning et ema ei ole isast sugugi tähtsam.