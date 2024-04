Tallinnas avatakse esimene lapsevanemaid nõustav perepesa

Abilinnapea Karl Sander Kase rääkis, et Tallinnas elab üle 37 000 kuni 7-aastase lapse ning võib eeldada, et küsimusi spetsialistidele on vanematel üsna palju. «Tugevad perekondlikud sidemed on olulised. Linn soovib luua võimalused, et lapsevanemad saaksid vajadusel professionaalset tuge ja nõu laste kasvatamisel,» sõnas Kase, kes ise on kahe lapse isa.

«Perepesa koondab ühe katuse alla eelkooliealiste laste vanemate heaolu puudutava info, teenused ning kogukondliku toetuse. Perepesa teenused on tallinlastele tasuta,» ütles abilinnapea ja lisas, et linn soovib rajada Perepesad igasse linnaossa.

Kesklinna perepesa juht Anett Laanemetsa sõnul on perepessa oodatud pealinna pered koos väikeste lastega. «Lapsevanem ei kasvata mitte ainult last, vaid ka iseennast. Nagu öeldakse, siis lapsevanemaks õpitakse, mitte ei sünnita. Tihti vajavad lapsevanemad tuge vanemluse teekonnal ning perepesa on just see koht, kuhu tulla jagama nii oma muresid kui ka rõõme,» ütles Laanemets.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakonna juhataja Kaisa Vetemaa tõi välja, et perepesade fookus on ennetustegevusel, mis keskendub eeskätt varajasele märkamisele, paarisuhte tugevdamisele ja lapsevanemate toetamisele kasvatusküsimustes. «Perepesas kasutatakse eelkõige teaduslikult tõestatud meetodeid, mis toetavad laste arengut ja lapsevanemate oskuseid. See, kuidas me panustame laste ja perede heaolusse praegu, on märkimisväärse tähtsusega tulevikus,» tõdes Vetemaa.