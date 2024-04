Otsid hea palgaga tööd? Riik vajab keelepoliitika asekantslerit

HTMi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles, et eesti keele õppe küsimustega on vaja senisest põhjalikumalt tegeleda kõigil haridustasanditel, alusharidusest kuni täiskasvanuhariduseni. «Senised keelepoliitika tegevused on killustunud nii erinevate haridusastmete kui institutsioonide vahel ning tegevusi on vaja konsolideerida ja ka riigiüleselt keskselt juhtida,» kommenteeris Vinter-Nemvalts. HTMis on tööl ka eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.