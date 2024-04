Riigikontroll: Kohtla-Järve sisekontroll vaatab linnavalitsuse tegevusest mööda

Kuigi auditis vaadeldud perioodil viisid mitmeid linnasiseseid kontrolle läbi peamiselt Kohtla-Järve linnavalitsuse revidendid, harvem linnavolikogu revisjonikomisjon, toimusid need kontrollid pea eranditult linna hallatavates asutustes.

«On põhjendamatu, et linnavalitsus, kus on linnasüsteemi kõige suuremad hanked ja põhiosa kuludest, sealhulgas üle 60 protsendi majandamiskuludest, on jäänud sisekontrollist sisuliselt puutumata,» leiab riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.