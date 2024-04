Veerandsada lapsevanemat läksid kooli saatuse pärast vallajuhtide vastu kohtusse

Lähtudes sellest, et lastevanematel on põhiseaduslik õigus vaidlustada avaliku võimu organite otsuseid, mis muudavad tuntavalt tingimusi, milles toimub õpilaste hariduse kättesaadavaks tegemine, soovivad veerandsada lapsevanemat, kel on ühtekokku 42 last, kes õpivad Toila gümnaasiumis, et kohus tühistaks Toila vallavolikogu otsuse.