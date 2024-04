Hiiumaa vallavalitsus esitas Aivar Viidiku kohta kuriteoteate

Hiiu Lehele kommentaari andnud vallavanema Hergo Tasuja sõnul on vallavalitsus teinud kütusefirmale päringu, et saada olukorras selgust. Politsei- ja piirivalveametile laekunud teatest ilmneb, et Viidik kasutas isikliku sõiduauto tankimiseks kaarti, mis on mõeldud hoopis osavalla sõidukitesse kütuse ostmiseks.