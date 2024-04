1. jalaväebrigaadi juhiks sai kolonel Tarmo Kundla.

Kolonel Tarmo Kundla alustas oma teenistuskäiku 1996. aastal toonase riigikaitse akadeemia kadetina. Ta on teeninud 1. jalaväebrigaadi nii operatiivjaoskonna kui ka operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülemana. Samuti on Kundla olnud Scoutspataljoni ülem, juhtinud kaitseväe peastaabi operatsioonide planeerimise jaoskonda ja operatsioonide osakonda. Lisaks on ta lõpetanud ka Balti kaitsekolledži ja USA armee väejuhatus ja kindralstaabi kolledži ning täiendanud end NATO koolis. Ta on osalenud kahel välisoperatsioonil Bosnia-Hertsegoviinas ja Afganistanis.