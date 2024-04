Michal GPSi tõrgete tagamaast: tegemist ei ole tulnukate ega Läti või Soomega

Kliimaminister Kristen Michal sõnas «Kuku pärastlõuna» saates, et GPS-häiringud on toimunud juba pikemat aega. «Ma julgeks öelda, et see on hübriidsõja vorm – ma ei arva, et see oleks juhuslik ja kogemata,» ütles ta.

Michal lausus, et olukord segab tsiviillennundust ja seab ohtu turvalisuse. Tema sõnul võib olukorra lahendamine võtta aega nädalaid. «Järgmine võimalus on see, et läheb umbes kolm-neli nädalat, tehakse erinevaid testlende ja kalibreeritakse erinevad seadmed. Sellisel juhul on võimalik on alternatiivsete seadmetega maanduda. Samal ajal, kui ma räägin, siis töö käib ja inimesed on erinevatel koosolekutel, et see olukord lahendada võimalikult kiiresti.»

Lennuliin avati küll märtsi lõpus, aga juba toona viidati sellele, et GPS-seadmete segamine on probleem. Michali silmis ei hinnatud siis riski niivõrd suureks. «Seda, et GPSi segatakse, on juba pikemalt teada – tegemist ei ole tulnukate ega meie heade naabrite Läti või Soomega ja küllap need venelaste mängud on.»

Ta tõdes, et lennuliikluse häirimine on võimendunud just viimasel ajal. «See probleem on ilmnenud nüüd, sellises intensiivsuses probleemi varem ei olnud.»

Michal kinnitas, et Tallinna lennujaamas pole GPS-seadmete segamine võimalik. «Tallinnas on teistmoodi võimalused ning suurtel lennuväljadel seda probleemi pole. See [Tartus olev] probleem on väiksematel lennuväljadel ja sama võib juhtuda ka teistes Euroopa riikides, kes võivad olla mõjutatud GPSi segamisest,» ütles ta.

Kliimaminister lisas, et lennuühenduse säilimine on Tartus oluline. «Tegemist on Eestis väga suure keskusega ja ülikoolilinnaga. Ma arvan, et nii regionaalpoliitiliselt, riigi vaatest kui ka Tartu linna vaatest on üli mõistlik, et seal on võimalikult head ühendused. Kahjuks väikestes riikides makstakse reisiliiklusele peale, aga väikestes riikides tuleb peale maksta ja teha erinevaid pingutusi.»