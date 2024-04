Omavalitsuste liit ei jätka haridusleppega enne vastuste saamist

«Meil ei ole omavalitsuste katuseorganisatsioonina olnud võimalust oma liikmeid muudatuste aruteludesse sisuliselt kaasata, sest töörühmade materjalid on ministeeriumi poolt edastatud märkega «Palun materjali mitte levitada!». Kuidas me peaksime oma liikmete huvide eest seisma, kui me ei saa neile arvamuse avaldamiseks isegi materjale saata? Paratamatult jääb mulje, et haridusleppe egiidi all on mugav öelda, et kaasame kõiki osapooli ja ajakirjandus saab korra kuus pildile rahvast täis saali, aga sisulist kaasamist ju tegelikult pole toimunud,» ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.