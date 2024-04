Zelenskõi sõnul saab Venemaa rünnakuplaanid peatada

«Täna rääkisime NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga peetud kõnelustel palju tõhususest. Õigeaegne relvade tarnimine meie sõduritele ning õigeaegsed ja piisavad õhutõrjelahendused Ukraina jaoks on see, mida me praegu vajame, et kaitsta elusid. Pealegi on meie partneritel tõesti olemas kõik vajalikud süsteemid ja neil on tõesti kõik vajalik relvade kvaliteet, et meie sõdurid saaksid palju tõhusamalt tegutseda,» rääkis riigipea.