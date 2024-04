Heategevusliku Sinililleoksjoniga koguti veteranide toetuseks üle 10 000 euro

Suurim annetus ehk 1021 eurot tehti kindralmajor Riho Ühtegi taskunoa ja meenemündi kinkekomplektile.

Oksjonil osutusid populaarseks ka Milwaukee Eesti poolt annetatud tööriistakapp, lõplikuks annetuseks 665 eurot ja erioperatsioonide väejuhatuse (EOVJ) poolt annetatud õhtusöök EOVJ ülemaga, lõplikuks annetuseks 480 eurot.

Sinililleoksjoni peakorraldaja Eve Tobiase sõnul on südantliigutav, et oksjoniga tuli kaasa nii palju ettevõtteid ja asutusi - on näha, et Eesti ühiskond toetab veterane. «Eriti tänulikud oleme kogu Osta.ee meeskonnale, esiteks muidugi tasuta oksjoni platvormi pakkumise, aga ka igakülgse tehnilise toe eest. Tänu neile oli oksjoni korraldamine lausa lust,» lisas Tobias.

Osad esemete annetajad on juba staažikad koostööpartnerid. Näiteks mitu aastat on oksjonile esemeid annetanud pereettevõtte MilPood, mille esindaja Mari-Ann Veermäe sõnul on annetamine vähim, mida teha saame.

«Väikestest asjadest tuleb kokku suur ja rõõm on näha, kui sellest väikesest panusest sünnib midagi suurt. Rolli mängib ka see, et oleme mehega koos kaitseliitlased ja igapäevaselt puutume kokku riigikaitsega. Oleme alati valmis toetama neid, kes kaitsevad või on kaitsnud meie vabadust, selleks teeb meie ettevõte riigikaitsjatele ka paremaid pakkumisi,» selgitas Veermäe.

Heategevusliku oksjoni korraldajad tänavad lisaks kõikidele pakkumise tegijatele ka esemete annetajaid: Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, Kaitseliidu veebel ülemveebel Andri Harkmann, kaitseministeerium, Õhuväe Ohvitseride Kogu, õhuseiredivisjon, erioperatsioonide väejuhatus, endine Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi, Marina Kaljurand, Matkafy Laternamatkad, Batuudijuss, Meliva, Eesti kohtuekspertiisi instituut, FC Flora, Militarist OÜ, AHHAA teaduskeskus, Riigikaitsjate Discgolfiklubi MTÜ, Luureretked OÜ, Rally Estonia, fotograaf Helen Killandi, Eesti meister discgolfis 2022 Rasmus Metsamaa, Kalju-lava, Senty Studio, Lauri Räpp, LaitseRallyPark, Põhjala pruulikoda, MATKaSPORT, Hulkur rändbaar, Sailing.ee, Valgeranna seikluspark, Metsanaine, Milwaukee Tool, Sabbe Fashion OÜ, Kuulsaal, Lavendlitalu, Excel Caritaga, Tiny Marienholm OÜ, kunstnik Lola Tehver, Grohe, Mulliga ja Mullita Festival, Combat Ready, Mäesalu Mesi ja hobikuduja, Klaasistuudio Qpeale, Kooker, Eesti maanteemuuseum, Ama Raya, Ott Kiivikas, Kati Orav, keraamik Kadri Jäätma ja Riigi Kinnisvarainvesteeringute Keskus.

Kogu oksjoni tulu annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kellega koostöös Naiskodukaitse Sinilillekampaaniat korraldab. Täna viimast päeva kestva Sinilillekampaaniaga kogutakse annetusi, et toetada veterane ja nende lähedasi ning tervishoiu valdkonda laiemalt.

Sinilillesümboolika müügist saadava tulu abil aidatakse sel aastal kaasa Põlva haigla uudse taastusravilinnaku rajamisele, koostöös Eesti Discgolfi Liiduga luuakse esimene puuetega inimestele ligipääsetav discgolfi rada ning soetatakse spordi- ning taastusvahendeid Otepää tervisekeskusele.