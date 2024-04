Kihutajaid taltsutav lahendus lähiaastail veel Eesti teedele ei jõua

Transpordiameti keskmise kiiruse mõõtmise katseprojekt andis kinnituse, et pea pooled maanteel liiklejad ületavad keskmist kiirust. Ameti hinnangul võiks katseprojektist saada püsilahendus ja seda toetab ka politsei, kuid ministeeriumist öeldi, et lähiaastatel see teoks ei saa.