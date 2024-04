Kaks Tallinna linnaosavanemat määrati ametisse

Kristiine linnaosa vanem Renata Lukk on omandanud 2018. aastal Tartu Ülikoolis humanitaarteaduse magistrikraadi inglise keele ja kirjanduse erialal. Tal on 2021.

aastast ka rakenduskõrgharidus Tallinna Ülikooli rakendusinformaatika erialal. Tal on töökogemus erinevates haridusasutustes inglise keele õpetamisel. Alates 2023. aastast on ta välisministeeriumis ministri nõunik.

Nõmme linnaosa vanema kandidaat Karmo Kuri oli Nõmme linnaosa vanem ka eelmise linnavalitsuse volituste ajal alates alates 15. juunist 2022 kuni tänavu 14. aprillini. Kuri on töötanud Nõmme linnaosa valituses alates 2011. aastast erinevatel linnamajanduse valdkonna teenistuskohtadel. 2018. aasta märtsist kuni linnaosa vanemaks nimetamiseni oli ta linnaosa vanema asetäitja. Kuri on omandanud bakalaureusekraadi 2017. aastal Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorralduse erialal. Magistrikraadi omandamine Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni erialal on lõpetamisel.