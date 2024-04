«Eesti 200 lubas ellu viia pikaaegsed haridusreformid ning meil on valitsuses haridusminister, kes päriselt viib neid ellu. Kahjuks on need reformid EKRE-le ja Keskerakonnale vastuvõetamatud. Nende eesmärk on ühiskonda lõhestada ning teenida kannuseid venekeelsete valijate ees. Kahjuks ei taha nad aru saada, et eestikeelsele koolile üleminek on kõigi laste hariduse kvaliteedi ja eesti keele ning kultuuri säilimise nimel vajalik,» ütles Tsahkna.