Madis Kallas Saaremaa vallavolikokku ei naasnud

Madis Kallas teatas aprilli keskel, et astub perekondlikel põhjustel regionaalministri ametist tagasi, kuna tal on kolm väikest last Saaremaal, kellest on kaks aastat eemal olnud. President Alar Karis vabastas peaminister Kaja Kallase ettepanekul Madis Kallase regionaalministri ametist 16. aprillil.