Uue südame saanud pereisa: «Tegin seda laste nimel, kõik muu on tühine»

Südamesiirikute lisandudes võttis Sims nõuks koondada saatusekaaslased ühe mütsi alla, et jagada kogemusi, pakkuda nõuandeid ja tuge. «Minule oli suureks toeks juba see, kui pärast operatsiooni Itaalias [korralises kontrollis] käisin ja kohtasin kedagi, kes oli näiteks juba neli aastat olnud uue südamega,» põhjendab Sims. «See andis ikka julgust, et mul võib ka kõik hästi minna.»