Jõustub Eesti ja Soome rahvastikuregistrite andmete vahetamise leping

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas sõnas, et kokkulepet on vaja, et rahvastikuregistrite andmed vastaksid tegelikkusele ning inimestel oleks õigus toetustele ja hüvedele, mis seotud konkreetse riigi elukohaga. „Suuremal osal inimestel, keda leping puudutab, on elukoht registreeritud vaid ühes riigis, aga on ka neid, kellel on elukoht registreeritud nii Soomes kui ka Eestis ja see ei ole õige,« ütles Pungas.