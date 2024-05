«Ma olen õigeusklik ja palun teilt riigimehelikkust. Te ütlete, et juhatus ei saa midagi teha, aga protseduuriliselt on riigikogu juhatajal võimalus võtta vaheaeg ja te saate selle vaheaja võtta kuni kella 14ni, mis tähendab, et arutelu lükkub järgmisesse nädalasse,» sõnas Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE).

Hussar sõnas, et see pole tema võimuses. «See on riigikogu otsusega lisatud selle nädala päevakorda, mistõttu seda ka arutame.» Riigikogu esimees tähendas, et riigikogu ei tööta õigeusukalendri järgi, vaid seaduste raames, mis neile on ette antud.