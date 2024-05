«Keskpinge kaablis tekkis lühis,» kommenteeris Reiland. Ta lisas, et kui ühes keskpinge kaablis on lühis, siis see mõjutab ka kõrvaolevaid kaableid. «Praegu on mitu keskpingekaabli riket ja brigaadid lokaliseerivad pinge kohta. See võtab aega,» sõnas Reiland. Elektrilevi otsib veel rikke põhjust, aga haigla oli prioriteet number üks ja nii suudeti raviasutuses elektriühendus taastada vähem kui tunni ajaga.