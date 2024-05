Arstide hoiatus antivakseritele: aasta alguses tabas Eestit väiksem leetrite puhang

Nädala alguses toimunud tervisekassa vaktsiiniteemalises Facebook Live'is vahendatud infotunnis rääkis Kink, et on oma tööaastakümnete jooksul näinud erinevaid haiguspuhanguid. «Leetrid on Euroopas ja maailmas tuline teema. Difteeriat on Lätis, lastehalvatus tõstab pead Aafrikas. See teeb mind murelikuks,» ütles dr Kink.