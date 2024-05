Suure-Lähtrust leitud surnud imiku ema ilmselt enne sügist Eestisse ei pääse

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann kordas, et naise väljaandmine toimub Eesti Vabariigi ja Maroko Kuningriigi vahel vastastikuse koostöö põhimõttel. Ametkondadele on aga koostöö uudne, kuna Eestil ei ole Marokoga isikute väljaandmist puudutavat kokkulepet.

Prokuratuur on koostöös politsei, justiitsministeeriumi ja välisministeeriumiga diplomaatiliste kanalite kaudu vajalikud dokumendid Marokosse toimetanud ning aprillikuus kinnitati Eestile, et sealne välisminiteerium on need kätte saanud.