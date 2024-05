Õpetajad ja treenerid peavad edaspidi abivajava lapse märkamisel tähelepanelikumad olema

«Selleks et lapsed oleksid hoitud ning abivajadus ei kasvaks ületamatult suureks, on oluline märgata abivajadusega last võimalikult vara. Spetsialistidel, kes lastega iga päev kas lasteaias, koolis või näiteks huviringis töötavad, on siin võtmeroll. Selle muudatusega soovime tugevdada valdkondadevahelist koostööd ning teabevahetust, et abi oleks kiire ja terviklik,» sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE).