Jaak Aab: riigikogus oli Moskva patriarhaati puudutav arutelu põhjalik

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma saatis eile riigikogu juhatusele kirja palvega lükata edasi riigikogu täiskogu neljapäevase korralise istungi päevakorda planeeritud avalduse «Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks» esimene lugemine. Õigeusu kirikus on püha kannatusnädal ja nii edastas ta, et suurel neljapäeval võib avalduse arutamine tõsiselt riivata Eesti õigeusklike, aga ka teiste kristlaste usulisi tundeid.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) märkis seepeale, et avaldus ei puuduta usuküsimusi. Läänemetsa sõnul pole Eesti kindlasti meelega sättinud avalduse menetlemist õigeusu pühade ajale. «See pole seotud pühadega. Eesti pole valinud hetke, millal Moskva patriarh Kirill oma avaldusi tegi, ja see protsess läks sellest ajast saati käima nii kiiresti kui võimalik,» ütles Läänemets. Siseminister rõhutas, et riigikogu avaldus pole seotud usuga. «Vastupidi, avalduses öeldakse, et usuvabadus on väga oluline ja Eesti seda ka kaitseb. Avaldus räägib agressioonist, selle toetamisest ja Kremli toetamisest,» lisas Läänemets.