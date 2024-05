VIDEO Demineerijad leidsid Saaremaalt üle tuhande lõhkekeha

Aastad on näidanud, et kevaditi pärast lume sulamist tõuseb Saaremaal demineerijate väljakutsete arv märgatavalt ning hakkab alles maikuus koos looduse rohetamisega langema. «Seepärast otsustasime sel kevadel kahe kuu jooksul viibida ühe meeskonnaga paikselt Saaremaal, et olla valmis väljakutsetele kiiresti reageerima,» selgitas Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post. Saarel käidi kahemeheliste meeskondade rotatsioonina, iga viie päeva järel saabus mandrilt uus vahetus. Üheks nädalaks kaasati otsingu- ja hävitamistöödele ka kaitseväe demineerijad, kellega koos tehti tööd ja liiguti saarel korraga neljakesi. Varasemad operatsioonid toimusid korraga suurema hulga demineerijate kaasamisel, kuid saarel oldi korraga kuni viis päeva.

Iga meeskond tegi saarele tulles eeltööd, uuriti maakaarte ning tutvuti saare sõjaajalooga, kasulikku infot saadi kohalikelt. Töö käigus kontrolliti maailmasõjaaegseid lahingupaikasid, kus siiani on näha vanu kaevikuid, pommiauke ning kulgevaid kaitseliine. «See on iga meeskonna otsus, kuidas keegi infot kogus ja kui põhjalikku eeltööd tegi,» rääkis Aivar Post. «Elu on näidanud, et kes tuleb paremini ettevalmistunult, sel on ka rohkem ja mahukamaid leide.»