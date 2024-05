Riigikogulane sõitis rattaga 1700 kilomeetrit ja jõudis Kiievisse

26. aprillil alustas Vaga jalgrattal 1700 kilomeetri pikkust teekonda Tallinnast Kiievisse. Tema eesmärk on avalikkusele meelde tuletada, et sõda on lähemal, kui sageli tajutakse ehk vaid jalgrattasõidu kaugusel. Algatusega kogub Vaga annetusi Ukraina armeele hädavajalike droonide ja veoautode ostmiseks.

Vaga jõudis Kiievisse 2. mail pärast nädalast sõitu läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina. «Sõit oli tugeva vastutuule tõttu nii füüsiliselt kui mentaalselt raske, kuid see, mida Ukraina armee teeb Eesti ja terve Euroopa heaks, pole mingil viisil võrreldav selle jalgrattasõiduga. Ukrainasse sisenedes nägin igas külas mäletsusseina nende inimeste nägude ja nimedega, kes on jätnud oma elu Ukraina kaitsmisel. See on see põhjus, miks ma seda tegin,» ütles Vaga.

Ta lisas, et praegu on äärmiselt kriitiline hetk Ukraina jaoks ning neil on igakülgset abi vaja

Vaga ettevõtmine on äratas teekonnal laialdast tähelepanu ning innustas ka teisi kohalikke jalgrattureid teda saatma

Kristo Enn Vaga endine professionaalne jalgrattur, kes on esindanud Eesti rahvusmeeskonda erinevatel rahvusvahelistel võistlustel ning veetnud kaks aastat amatöörklubiga Prantsusmaal. Vaga oli ka 2023. aasta Balti maantee meistrivõistluste meister amatöörkategoorias.

Annetusi saab teha veebilehel https://www.help99.co/patches/ride-for-the-victory .