Tallinnas algab rahvusvaheline Wikimedia häkaton

Wikimedia Hackathon on igal aastal toimuv koostööle ja innovatsioonile keskenduv üritus, mis toob kokku Wikimedia tehnoloogiakogukonna. Kogu maailmast kogunevad Wikimedia kaastöölised, kellel on üks ja ühine missioon: arendada ja täiustada tarkvara, mis võimaldab Wikimedia projektide toimimist. Tegemist on suurejoonelise IT-sündmusega, kus toimub ühine progemine ja ajurünnakud murranguliste ideede leidmiseks. Luuakse uusi sidemeid inimeste vahel ja otsitakse uudseid koostöömudeleid.

Wikimedia Eesti tegevjuht Ivo Kruusamägi sõnul ei seisne entsüklopeedia tegemine ainult tähtede ritta ladumises. «Oluline on ka tehniline taristu ja tarkvara just nagu vikiartiklite puhul on kirjutamise kõrval olulised toimetamine, piltide lisamine, ajakohastamine jms. Seda enam, et Vikipeedial on mitmeid kõrvalprojekte, mis on niisama olulised, aga palju vähem tuntud. Häkaton aitab kaasa just selle laiema struktuuri loomisel ja haldamisel,» lisas Kruusamägi.