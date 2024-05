FOTOD Vanasõidukid avavad pühapäeval hooaja Tagadi Restauraatorite päevaga

Ligi 30 aastat tagasi väikesest klubikaaslaste kokkutulekust alguse saanud Tagadi Restauraatorite päevast on kasvanud kohalike kogujate-kollektsionääride kokkutulek, kust leiavad põnevat vaatamist ja ostmisrõõmu ka need, kes otseselt tehnikast ei huvitu. Lisaks auto-motojuppidele on ajapikku laadale jõudnud ka muu seonduv vanavara – fotoaparaadid, õmblusmasinad, ajaloolised klaas- ja keraamikaesemed, mündid, margid jne. Tegemist on suurima vanatehnikalaadaga Baltikumis, kuhu kogunevad ka mõttekaaslased Lätist, Leedust, Poolast ja Soomest.