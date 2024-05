Madison ise kirjutas sotsiaalmeedias, et Eesti Ekspress on kuu enne valimisi käivitanud tema vastu suunatud laimukampaania. «Nimelt väidetakse, et mina olevat ahistanud mingit naisterahvast, mis on laim. Totaalne laim. Pole olnud mul ühtki probleemi naistega viie aasta vältel ja nüüd kuu aega enne valimisi äkitselt on,» kirjutas Madison.