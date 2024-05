INIMESTEST AEGAMÖÖDA Toomas. Rahutu rändaja elusurmateel

Ma ei oleks väga imeks pannud, kui ta oleks öelnud, et teeb seda Donbassis, Ukrainas. Toomas Roolaid on selle suure sõja ajal käinud Ukrainasse abi viimas ligi kolmkümmend korda. Viimine on üks asi – enne seda on vaja koguda headelt annetajatelt raha, muretseda vajalikud asjad, nende viimise dokumendid korda ajada. Kümneid tunde roolis, pikki tunde Poola-Ukraina piiripunktis kügeledes, kuni lõpuks üle saab. Et siis edasi sõita ikka kümneid, mitte üksikuid tunde. Ukraina on suur, rinne pikk ja abivajajaid palju. Tuleb abi üle anda, sellest Facebooki video postitada. Koju tagasi sõita, et otsast alustada.