NÄDALA VASTAJAD Kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill

Kuidas teil hetkel läheb?

Harri: Meeleolu on hea, rõõm on ühiselt, suure tööga saavutatud hea tulemuse üle. Meie jaoks on nüüd kokkuvõtete tegemise aeg, et vaadata, kuidas edasi ja mida saame järgmisel hooajal paremini teha. Usun, et meie mõlema jaoks on oluline nüüd pühendada aega ka nendele lähedastele ja sõpradele, kellega me hooaja sees piisavalt aega koos veeta ei jõua.