Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala tähistab 20. sünnipäeva

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala pindala 200 hektarit. Kaitseala pinnamood on vormitud mandrijää, vee ja tuulte poolt viimase 12 000 aasta jooksul. Mandrijää viimasel pealetungil tekkis ligi 30 meetri kõrgune järsk Mustamäe nõlv, mis tähistab toonast mandrijää serva asendit. Mere taandumise järel on nõlva ilmet muutnud vooluvesi ning laialdasel liustikujõe deltaalal kujunesid Nõmme ja Männiku liivikud. Kõrge nõlva all avanevad allikad. Vaheldusrikkal maastikul on kujunenud eriilmelised ja linna oludes unikaalsed liigirikka elustikuga metsakooslused. Kaitsealal asub Rahumäe loodusala, mis kuulub Natura 2000 alade võrgustikku. Rahumäe loodusala kaitse-eesmärgiks on nõmmnelgi elupaikade kaitse.