Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo andis kohtumisel ülevaate jäätmereformi olulisematest mõjudest.

«Jäätmereform toob Eesti majandusse aastas umbes 150 000 tonni uut ressurssi, suurendades jäätmete ringlussevõtu efektiivsust ja vähendades oluliselt ladestatavaid olmejäätmeid,» sõnas Jaanisoo ning lisas, et jäätmete liigiti kogumine muutub inimestele mugavaks, arusaadavaks ja rahaliselt kasulikuks.

«Kes sorteerib, selle jäätmeveoarve saab olema 3–5 eurot kuus. Kes ei sorteeri, maksab umbes kolm korda rohkem.» Olulise muudatusena rõhutas Jaanisoo ka seda, et jäätmeveoga seotud aruandlus muutub e-riigile kohaselt läbipaistvaks.

Samuti rääkis Jaanisoo omavalitsusi puudutavatest olulisematest eesmärkidest ja muudatustest.

«Kohalikul omavalitsusel on jäätmekäitluse korraldamisel oluline roll, et pakkuda inimestele terviklikku teenust ja luua ettevõtetele piisavas mahus turgu. See saab toimuda ühtsete eesmärkide alusel, mille saavutamiseks antakse omavalitsustele vajalikud võimalused,» sõnas Jaanisoo ning lisas, et eesmärkide eduka täitmise tagab ka efektiivne koostöö erinevate omavalitsuste vahel.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Rait Pihelgase sõnul on reformi läbiviimine Eestile vajalik ning takistuste asemel tuleks enam näha võimalusi. «Jäätmereformile jäetud tagasisides peegeldub teatud hirm ja see on arusaadav. Olen siiski kindel, et omavalitsused saavad jäätmereformiga hakkama. Kindlasti ei pea väiksemad omavalitsused hakkama üksi tegutsema – lahendus peitub koostöös.»