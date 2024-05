Asekantsler Lind: ajakirjandus kujundab avalikke hoiakuid

«Ajakirjanikud ja meediatöötajad toovad tõe avalikkuse ette,» ütles Lind Tšiili pealinnas Santiagos toimunud üritusel. «Neil on võtmeroll jagamaks lugusid, millest ühiskond peab teadma.»

Tänavu juba 30. aastat järjest rahvusvahelise pressivabaduse päeva puhul korraldatav konverents keskendub sel aastal kliima- ja keskkonnateemasid kajastavale ajakirjandusele. Lind märkis sellega seonduvalt, et just ajakirjandusel on võtmeroll tõstmaks ühiskonna teadlikkust kliima- ja keskkonnakriisist.