Üle-eestilisel talgupäeval osales 1105 talgul 31 000 talgulist

Muuhulgas said talgute käigus 231 veekogu ohutumaks, rajati 188 elurikast õppeaeda ning rikastati paljusid talguid kultuurielamustega. Talguid saab jätkuvalt märkida talgukaardile ja ka osaleda järgmise nädala lõpuni.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Henrik Raave ütles, et tänavune talgupäev õnnestus hästi - ilm oli hea ja eriti positiivne oli näha, et peale on kasvanud talguliste uus põlvkond.