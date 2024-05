Ruussaare sõnul torkas talle ametnike palkade tabelit vaadates silma, et mõne omavalitsusjuhi palk on päris märkimisväärne ja see ulatus üle 4000 euro. Meerits lisas, et kui meenutada peaminister Kaja Kallas (RE) kohtumist Võrumaa inimestega, siis vallarahvaga suhtlemine on tervistkahjustav töö, mille eest neile makstakse lisaboonust.