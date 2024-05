Tänavusel Kevadtormil osaleb ligi 14 000 sõdurit

Tänavuse õppuse eesmärk on harjutada diviisi ja liitlaste koostöös kaitsvate operatsioonide läbiviimist tavapärastes sõja tingimustes, kuhu kaasatakse ka teised väeliigid ning väejuhatused.

Kaitsevägi rõhutab, et õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku pole alati võimalik kahjustusi täielikult ennetada või välistada. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi kahjud fikseerida ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga.