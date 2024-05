Raimond Kaljulaid: osad Stoltenbergi Kiievi-visiidi sõnumid jäid varju

«Stoltenberg kinnitas, et Ukrainast saab kindlasti NATO liige. Seda oleme kuulnud ka enne. Kuid Stoltenberg läks veel kaugemale, öeldes, et Ukraina liikumine NATO liikmelisuse suunal on pöördumatu,» kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias ja tsiteeris alliansi peasekretäri sõnu: "Irreversible path towards NATO membership."

«Veel enam, Stoltenberg rõhutas, et Ukrainast saab NATO liige otsekohe, kui aeg on õige – «when the time is right, Ukraine can become a NATO member straightaway»,» kirjutas Kaljulaid ja lisas, et Stoltenberg viitas ka Ukraina võidu jätkuvale võimalikkusele: «It is not too late for Ukraine to prevail. More support is on the way.»

«Seegi on ülioluline sõnum, arvestades, et hetkel on Venemaa peale tungimas ja ukrainlased taandumas. Stoltenberg tunnistas ka seda, et Ukrainale antava abiga viivitamine on kaasa toonud negatiivsed arengud rindel,» märkis Kaljulaid enda postituses.

«Kolmandaks, Stoltenberg viitas ka kavatsusele leppida NATO tasemel kokku Ukraina toetamise mitme-aastases perspektiivis, millega soovitakse Venemaale näidata, et pole mõtet oodata lääne väsimist või Ukraina liitlaste loobumist – «Moscow must understand: they cannot win. And they cannot wait us out»,» tsiteeris Kaljulaid Stoltenbergi.

Kaljulaid rõhutas, et NATO peasekretär ei ole lihtsalt eraisik, kes väljendab oma isiklikku arvamust.

«NATO peasekretär räägib liitlaste nimel ja esindab liitlasi. See on väga kriitilisel ajal kaalukas toetusavaldus Ukrainale,» selgitas Kaljulaid.

Stoltenbergi etteteatamata visiit Kiievisse leidis aset selle nädala esmaspäeval.