Algab üleriigiline ohuteavituskampaania «Kriisis kuula riiki!»

Kampaania eesmärk on tõsta elanike teadlikkust sellest, kustkohast saab kriisi ajal infot ja mida tuleb ohuteavitust kuuldes arvestada. Olulised ohuteavituskanalid, mida kriisi korral jälgida või millest infot oodata on muuhulgas EE-ALARM ehk sms-teavitus, raadio ja sireenid.

Selles, et riik saaks elanike kriisis võimalikult hästi aidata ja suunata, on väga tähtis, et igaüks teaks, kuidas kriisiks valmistuda, kuidas kriisi korral info liigub ning millised ohuteavituskanalid on kasutusel ja kuidas nad toimivad.