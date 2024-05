Aprillis reisis rongiga üle 675 000 reisija.

Ta lisas, et läänesuuna reisijate arv kasvas aprillis aasta varasemaga võrreldes 15 protsenti. «Tallinna ja Lõuna-Eesti vaheline reisijate arv on remonttööde ja jätkuvalt kehtivate kiirusepiirangute tõttu neljandat kuud vähenenud.» sõnas Mäe.

Kui üldiselt jätkab rongireisijate arv Eestis kasvu, siis Tallinna – Tartu – Valga/Koidula suunal on see alates 2. jaanuarist reisirongidele kehtestatud ajutiste kiirusepiirangute tõttu vähenenud. «Reisijate arv oli aprillis sel suunal aasta varasemast 13 protsenti väiksem,» sõnas Mäe.

Idasuunal tõid 2. jaanuarist kehtima hakanud ajutised kiirusepiirangud sõiduaegade pikenemise, mis on liiniti erinevad. Näiteks Tallinna – Tartu liinil pikenes sõiduaeg sõltuvalt väljumisest 2023. aastal kehtinud graafikuga võrreldes 2–9 minutit, Tallinna – Narva liinidel 9–15 minutit, Tallinna – Aegviidu sõiduaeg jäi samaks. «Taristuomanik AS Eesti Raudtee tuvastas 2023. aasta lõpul idasuunal 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestati reisirongidele juuni lõpuni kehtivad ajutised kiirusepiirangud,» selgitas Mäe.

2024. aasta algusest (jaanuar – aprill) on rongiga sõitnud üle 2,57 miljoni reisija, mis on võrreldes 2023. aastaga sama perioodiga 6% enam (2,43 miljonit reisijat). Aprillikuus olid populaarsemad liinid Tallinn-Paldiski (103 000 reisijat), Tallinn-Turba (102 000 reisijat) ja Tallinn-Aegviidu (84 000 reisijat). Edelasuunal kasvas reisijate arv aasta varasemaga võrreldes 1%, idasuunal 2%.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2023. aastal tehti Elroni rongidega 7,83 miljonit reisi.