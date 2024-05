Üleminek eestikeelsele õppele: septembriks on piisavalt õpetajaid, mure on tulevikus

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles Postimehele, et Sillamäel on üks kool, kus on probleemiks mitte 1. ja 4. klasside õpetajad, vaid ülejäänud aineõpetajad. «Nad saavad järgmised kolm aastat jätkata vene keeles, kuid neil ei ole eesti keele oskust B2 tasemel,» lausus Kallas. Sillamäe teine kool on eestikeelne.

«Kohtla-Järvel on viis kooli ja riigikool. Viies koolis on seisukord väga erinev. Nendel, kes on keelekümblusega juba pikalt tegelenud, ei ole probleeme. Üks Kohtla-Järve kool ütles, et neil on küll probleem, sest nemad ei tea, kust nad leiavad sügiseks eesti keeles õpetavaid õpetajaid,» lausus Kallas.