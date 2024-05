Reinsalu hinnangul ei ole Kristina Kallas oma ametiajal suutnud seista õpetajate eest. «Valitsus on kollektiivselt valetanud õpetajatele palgalubadust andes ning võimetus otsustada viis õpetajate streigini. Eksamisüsteemi kokkukukkumise tulemusel tekitati tarbetu stressiolukord tuhandetele Eesti perekondadele. Kahetsusväärselt ei tegele minister ühiskonnas eesti keele rolli kaitsmisega, blokeerides Isamaa eelnõu, mis tagaks Eestis õiguse eestikeelsele teenindusele. Kindlasti ei heida Isamaa haridusministrile ette eestikeelsele õppele ülemineku tegevusi – see tegevuskava töötati välja haridusminister Lukase ametiajal,» selgitas Reinsalu otsust.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder lisas, et riigil puudub koolivõrgu terviklik nägemus ja poliitika. «Kohalikud omavalitsused tajuvad Kristina Kallase puhul, et neid ei vaadata kui partnereid, vaid alluvaid, kes peavad ära tegema ministri tegemata töö. Eriti nukras olukorras on kutsekoolid, kelle kohustusi soovib minister suurendada, aga samal ajal ei paku neile piisavalt rahastust ning koolid on sunnitud minema kokkuhoiuprogrammile ja vähendama kontakttundide arvu. Sellist haridus- ja teadusministrit ei ole võimalik usaldada,» sõnas Seeder.