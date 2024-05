JÄRELVAADATAV Erikomisjon arutab avalikul istungil omavalitsuste sisekontrolli arendamist

Sisekontrollisüsteemi uuriti Kohtla-Järve näitel. Aruandest nähtub, et Kohtla-Järve linna sisekontrollisüsteemis on olulised lüngad ja linnajuhid ei ole süsteemi arendanud nii, et see vastaks tunnustatud arusaamadele omavalitsuse sisekontrollisüsteemist. Samuti leiti auditi käigus, et suuremaid varalisi tehinguid teevad Kohtla-Järvel linnavalitsus ja selle teenistused, kuid nende tegevust on linnas kontrollitud põhjendamatult vähe.